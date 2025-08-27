Harvest Midstream, la société de Jeff Hildebrand, accepte d'acheter certains actifs de MPLX pour un milliard de dollars, d'après certaines sources

Harvest Midstream, propriété du fondateur de la société privée Hilcorp Energy, a conclu un accord pour acquérir environ 1 milliard de dollars d'actifs de collecte et de traitement de gaz naturel auprès de MPLX MPLX.N , ont indiqué des personnes au fait du dossier.

Harvest, dont le siège est à Houston, détient des actifs intermédiaires dans plusieurs zones pétrolières et gazières, notamment en Alaska et dans le schiste de Bakken, dans le Dakota du Nord. Elle a été fondée par l'homme d'affaires milliardaire Jeff Hildebrand, qui possède également Hilcorp, l'une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières privées des États-Unis.

L'accord conclu avec MPLX permettra à Harvest d'étendre ses activités aux bassins de schiste d'Uinta et de Green River, qui s'étendent collectivement sur l'Utah, le Colorado et le Wyoming, ont déclaré les personnes, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour discuter d'informations privées.

Harvest devrait acheter plus de 1 500 miles (2 414 km) de gazoducs qui transportent le gaz naturel depuis la tête de puits jusqu'aux lignes plus importantes qui relient les consommateurs, ainsi que la capacité de traitement associée, ont ajouté les sources.

MPLX et Harvest n'ont pas pu être jointes pour des commentaires en dehors des heures de bureau.

Pour MPLX, l'accord intervient à un moment où la société concentre davantage ses investissements sur le bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique.

MPLX a conclu des acquisitions pour un montant d'environ 3,5 milliards de dollars jusqu'à présent en 2025, d'après un appel d'analystes du 5 août. L'activité s'est concentrée sur le bassin permien, avec l'annonce récente, fin juillet, d'un accord pour l'achat de Northwind Midstream pour près de 2,4 milliards de dollars.

La société, ainsi que WhiteWater et d'autres partenaires, ont annoncé lundi la décision finale d'investissement pour le gazoduc Eiger Express, un nouveau gazoduc reliant le Permien aux installations d'exportation sur la côte américaine du Golfe du Mexique.