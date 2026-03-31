Harper Mates prend la tête de la filiale nord-américaine de Wendel
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 18:22
Dans son communiqué, Wendel explique que "l'expérience approfondie d'Harper en matière d'investissement, sa connaissance du portefeuille et des managements des sociétés en portefeuille ainsi que sa compréhension de la culture de Wendel et de son approche d'actionnaire de long terme, font d'elle la personne idéale pour mener l'équipe vers son prochain chapitre".
En plus de ses fonctions au sein du Comité d'Investissement de Wendel et en tant que représentante des salariés au Conseil de Surveillance de Wendel, Harper Mates est présidente du Conseil d'Administration du Crisis Prevention Institute et d'ACAMS.
Avant de rejoindre le bureau new-yorkais de Wendel en 2015, Harper a travaillé chez MidOcean Partners, Citigroup Private Equity et JPMorgan Chase. Elle est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School et d'une licence de l'Université du Wisconsin-Madison.
Valeurs associées
|76,9500 EUR
|Euronext Paris
|+0,92%
A lire aussi
-
Voici les derniers événements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, mardi, au 32e jour après le déclenchement du conflit: . L'Iran a la volonté "de mettre fin" à la guerre mais veut des garanties Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré mardi que l'Iran ... Lire la suite
-
La tendance à la hausse du nombre de médecins en activité régulière se confirme en 2026, avec une nette hausse de 2% en un an au 1er janvier 2026, selon les chiffres de l'Observatoire de la démographie médicale publiés mardi par l'Ordre des médecins. Selon ces ... Lire la suite
-
L'autorité britannique de la concurrence va ouvrir une enquête sur les logiciels professionnels de Microsoft , dans le cadre de nouvelles mesures visant à lutter contre la position dominante des géants du secteur, a-t-elle annoncé mardi. Cette enquête visera à ... Lire la suite
-
Le rachat par L'Oréal de la division beauté de Kering - une opération à 4 milliards d'euros -, a été finalisé après le feu vert des autorités de la concurrence, ont annoncé mardi les deux groupes français dans des communiqués distincts. L'accord, annoncé en octobre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer