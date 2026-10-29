Harley-Davidson recule après la publication de ses résultats du troisième trimestre ; les livraisons sont en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 octobre - ** L'action du constructeur de motos Harley-Davidson HOG.N recule de plus de 2 % à 28,89 dollars avant l'ouverture du marché
** Les livraisons mondiales de motos HDMC ont reculé de 8 % pour s'établir à 33 616 unités
** Le résultat d'exploitation de HDMC recule de 18 % en glissement annuel
** LiveWire, la division de motos électriques de la société, affiche une perte d'exploitation de 17,8 millions de dollars au troisième trimestre et retire ses prévisions
** La société revoit à la hausse ses prévisions de résultat d'exploitation de HDMC pour l'exercice 2026, les relevant de 10-50 millions de dollars pour les porter à 25-55 millions de dollars
** La société revoit à la hausse ses prévisions de résultat d'exploitation de HDFS, les relevant de 55-65 millions de dollars pour les porter à 60-70 millions de dollars; ses prévisions de ventes au détail sont également revues à la hausse, à 135 500-139 000 unités
** Chiffre d’affaires du troisième trimestre de 1,08 milliard de dollars contre une estimation de 1,06 milliard, selon les données compilées par LSEG
** Les ventes au détail en Amérique du Nord ont progressé de 9 %, tandis que les ventes au détail mondiales ont augmenté de 5 %
** Les stocks mondiaux des concessionnaires ont baissé de 26 % en glissement annuel
** À la dernière clôture, le titre a progressé de 44 % depuis le début de l'année
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