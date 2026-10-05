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Harley-Davidson en hausse après que Citigroup a relevé sa recommandation à "acheter"
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 13:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** Le titre du constructeur de motos Harley-Davidson ( HOG.N ) progresse de 3,9% à 25,50 dollars en pré-ouverture, après que Citigroup a relevé sa recommandation de "neutre" à "acheter".

** "Ce qui n’était au départ qu’une modeste amélioration des ventes au détail début 2026 semble désormais s’amplifier, l’année 2027 devant probablement bénéficier du lancement d’un produit majeur, d’importantes économies de coûts et d’un effet favorable potentiel sur les résultats grâce à LiveWire" – Citi

** Citi estime que les niveaux actuels constituent un point d’entrée intéressant en prévision des résultats et des prévisions du troisième trimestre

** La société de courtage relève son objectif de cours de 31 à 33 dollars

** Sur 17 courtiers, 6 attribuent à l’action la note "acheter" ou supérieure, 8 la note "conserver" et 3 la note "vendre"; l’objectif de cours médian est de 30 dollars – données compilées par LSEG

** Le titre se négocie à 14,71 fois le BPA attendu pour les 12 prochains mois, bien au-dessus de la médiane du secteur, qui s’établit à 8,41

** À la dernière clôture, HOG affichait une hausse de 19,8% depuis le début de l’année

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