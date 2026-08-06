Harbour Energy s'envole : un 1er semestre convaincant et objectifs relevés

L'action Harbour Energy progresse de 5,38% à 244,80 pence à la Bourse de Londres, soutenue par des résultats robustes au 1er semestre 2026 dans un environnement macroéconomique pourtant volatil. La société pétrolière et gazière indépendante basée au Royaume-Uni a dégagé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 20% sur un an.

Solide dynamique financière et opérationnelle

Sur les six premiers mois de l'année, l'EBITDAX publié et ajusté ressort en hausse à respectivement 4,4 MdsUSD et 4,5 MdsUSD contre 3,9 MdsUSD pour les deux indicateurs un an plus tôt.

La rentabilité nette enregistre également un redressement spectaculaire : le bénéfice après impôts publié s'établit à 400 MUSD (contre une perte de 200 MUSD au 1er semestre 2025) et le bénéfice ajusté atteint 600 MUSD (contre 400 MUSD un an plus tôt). Le bénéfice par action (BPA) s'élève ainsi à 0,21 USD (contre une perte de 0,12 USD). Sur une base ajustée, il progresse de 27% à 0,28 USD.

Cette dynamique s'appuie sur des performances opérationnelles de premier plan. La production de Harbour Energy a atteint le niveau record de 509 000 barils équivalent pétrole par jour (kboepd), en hausse de 4% sur un an. Grâce à cette excellente extraction et à des prix de vente favorables, le free cash-flow sur la période s'élève à 1,8 MdUSD, soit une hausse d'environ 30%, porté par la solide performance du 1er semestre et les prix des matières premières, et ce malgré la concentration d'une part importante des paiements d'impôts sur le 2e semestre.

Remaniement du portefeuille et renforcement du bilan

Le semestre a été marqué par une accélération de la restructuration du portefeuille d'actifs. Harbour Energy a finalisé deux acquisitions stratégiques majeurs : LLOG Exploration (société américaine spécialisée dans l'exploration et la production pétrolière en eaux profondes dans le golfe du Mexique) et Waldorf (société indépendante de production d'hydrocarbures opérant en mer du Nord britannique). Dans le même temps, le groupe a cédé ses actifs non stratégiques en Indonésie. Ces opérations renforcent encore son portefeuille et soutiendront à la fois sa production et son flux de trésorerie pour les années à venir.

Sur le plan financier, la dette nette en fin de semestre s'élève à 5,4 MdsUSD pour un ratio de levier maîtrisé de 0,7x (contre 4,4 MdsUSD et 0,6x fin 2025). Après la fin de cette période, Harbour Energy a par ailleurs renforcé la structure de son bilan en refinançant avec succès sa facilité de crédit renouvelable (RCF) de 3 MdsUSD, repoussant l'échéance à 2031, améliorant les conditions commerciales et en maintenant sa notation en catégorie d'investissement (Investment Grade).

Généreuse distribution aux actionnaires et prévisions rehaussées

Soutenu par la solidité de sa trésorerie, le groupe intensifie les retours de capital. Il versera en septembre un acompte sur dividende (interim dividend) de 8,05 USD par action ordinaire avec droit de vote (150 MUSD), fidèle à sa politique de dividende annuel minimum de 0,1610 USD par action ordinaire avec droit de vote. En outre, il annonce un nouveau programme de rachat d'actions de 250 MUSD, accélérant les retours supplémentaires aux actionnaires pour 2026. Au total, Harbour Energy prévoit de restituer un minimum de 800 MUSD aux actionnaires pour 2026. Cela comprend au moins 500 MUSD de rendements en trésorerie supplémentaires au-delà de son dividende annuel, à commencer par ce rachat d'actions.

Rassuré par ce début d'année, l'opérateur pétrolier et gazier révise plusieurs de ses objectifs annuels à la hausse :

- son objectif de production est désormais attendue entre 490 et 500 kboepd (milliers de barils équivalent pétrole par jour) contre 480 à 500 kboepd précédemment).

- le free cash flow devrait se situer à environ 1,8 MdUSD (contre environ 1,4 MdUSD), portée par une production plus soutenue et des prévisions de prix des matières premières au 2e semestre de 80 USD/baril pour le Dated Brent et de 16 USD/mscf (milliers de pieds cubes standard pour le gaz européen.

Son objectif de coûts d'exploitation (operating cost guidance) pour 2026 reste inchangé à environ 14,5 USD/boe (baril équivalent pétrole).

Ses dépenses d'investissement totales (total capital expenditure guidance) sont maintenues entre 2,2 et 2,4 MdsUSD.