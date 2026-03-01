Hapag-Lloyd introduit une surcharge pour risque de guerre pour les cargaisons du Golfe en raison des perturbations au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe de transport maritime allemand Hapag-Lloyd introduit un supplément pour risque de guerre pour les cargaisons à destination et en provenance du golfe supérieur, du golfe Arabique et du golfe Persique à partir du 2 mars et jusqu'à nouvel ordre, en raison de la situation dynamique autour du détroit d'Ormuz et des perturbations qui en découlent.

Ce supplément s'élèvera à 1 500 dollars par EVP pour les conteneurs standard et à 3 500 dollars par conteneur pour les conteneurs frigorifiques et les équipements spéciaux, a indiqué la compagnie dans un communiqué publié dimanche sur son site web.