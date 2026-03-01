 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hapag-Lloyd introduit une surcharge pour risque de guerre pour les cargaisons du Golfe en raison des perturbations au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 01/03/2026 à 18:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe de transport maritime allemand Hapag-Lloyd introduit un supplément pour risque de guerre pour les cargaisons à destination et en provenance du golfe supérieur, du golfe Arabique et du golfe Persique à partir du 2 mars et jusqu'à nouvel ordre, en raison de la situation dynamique autour du détroit d'Ormuz et des perturbations qui en découlent.

Ce supplément s'élèvera à 1 500 dollars par EVP pour les conteneurs standard et à 3 500 dollars par conteneur pour les conteneurs frigorifiques et les équipements spéciaux, a indiqué la compagnie dans un communiqué publié dimanche sur son site web.

Etats-Unis / Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
HAPAG-LLOYD
130,700 EUR XETRA +3,16%
Pétrole Brent
72,52 USD Ice Europ +2,27%
Pétrole WTI
67,29 USD Ice Europ +2,81%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une femme pleure la mort d'Ali Khamenei, sur une place de Téhéran le 1er mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Après la mort de Khamenei, joie et inquiétude en Iran
    information fournie par AFP 01.03.2026 18:46 

    Cris de joie et klaxons, appels à la vengeance et pleurs : au lendemain de la mort de l'ayatollah Ali Khamenei dans l'attaque américano-israélienne, les Iraniens éprouvent des sentiments partagés. Le guide suprême, au pouvoir depuis 1989, a été tué samedi avec ... Lire la suite

  • Une femme irakienne chiite se tient la tête en brandissant une photo du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué la veille dans une opération israélo-américaine, le 1er mars 2026 à Bagdad ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )
    Riposte iranienne, premières victimes américaines : les principaux développements
    information fournie par AFP 01.03.2026 18:39 

    Les États-Unis ont annoncé dimanche la mort de trois de ses soldats dans la riposte iranienne à des frappes israélo-américaines dans lesquelles le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué. Donald Trump, qui a dit qu'il "allait parler" aux dirigeants ... Lire la suite

  • Le fondateur de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon le 1er mars 2026, à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales ( AFP / Ed JONES )
    LFI ou RN: le "choix fondamental" de 2027, selon Mélenchon
    information fournie par AFP 01.03.2026 18:31 

    "La décision finale commence à présent." Aux élections municipales dans tout juste 15 jours comme dans un an pour l'échéance présidentielle, le leader de la France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon a cherché dimanche, en meeting à Perpignan, à installer un face-à-face ... Lire la suite

  • Photo de l’US Navy, diffusée le 28 février 2026 par le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) montrant le destroyer lance-missiles USS Spruance lors d'un tir de missile de croisière Tomahawk depuis un lieu non divulgué, le 28 février 2026 ( US Central Command (CENTCOM) / - )
    Premiers militaires américains tués lors de l'opération contre l'Iran
    information fournie par AFP 01.03.2026 18:24 

    Washington a fait état dimanche des premiers militaires américains tués dans le cadre de l'opération contre l'Iran lors de laquelle le guide suprême, Ali Khamenei, a été tué, Téhéran menant des frappes de représailles sur les pays du Golfe alliés des Etats-Unis ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank