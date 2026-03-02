Hollywood rend hommage à Catherine O'Hara lors de la cérémonie de remise des prix aux acteurs

Hollywood a célébré la regrettée Catherine O'Hara dimanche, en lui remettant un prix d'interprétation pour son rôle dans "The Studio", quelques semaines seulement après sa mort.

Seth Rogen, le scénariste et la star de "The Studio", a accepté le prix de la meilleure actrice dans une comédie télévisée au nom de Mme O'Hara lors de la cérémonie qui s'est déroulée sur le tapis rouge à Los Angeles. Mme O'Hara joue le rôle d'une productrice de films dans la série, qui jette un regard satirique sur l'industrie cinématographique.

M. Rogen a déclaré que Mme O'Hara envoyait fréquemment des courriels polis pour suggérer des réécritures de ses scènes dans "The Studio", et que ses idées les amélioraient toujours.

"Elle a montré que l'on peut être un génie et être gentil, et que l'une de ces choses ne doit pas se faire au détriment de l'autre", a déclaré Rogen lors de la cérémonie, qui a été diffusée en direct sur Netflix NFLX.O .

Il a également rappelé sa capacité à "être généreuse, gentille et gracieuse sans jamais minimiser ses propres talents".

"Elle savait qu'elle pouvait détruire, et elle voulait détruire sur le plateau", a déclaré Rogen.

Mme O'Hara, connue pour des films tels que "Home Alone" et la série télévisée "Schitt's Creek", est décédée à l'âge de 71 ans le 30 janvier, des suites d'une embolie pulmonaire.

Les Actor Awards, anciennement appelés SAG Awards, sont décernés par les membres du syndicat d'acteurs SAG-AFTRA. Les lauréats sont suivis de près, car les acteurs constituent le plus grand groupe de votants pour les Academy Awards.

Les nominés pour le premier prix d'interprétation, celui de la meilleure distribution cinématographique, sont "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "Une bataille après l'autre" et "Sinners".