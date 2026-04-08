Hapag-Lloyd indique que le retour à la normale des transports maritimes prendra de 6 à 8 semaines une fois le Moyen-Orient stabilisé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le rétablissement complet du réseau nécessiterait 6 à 8 semaines si le cessez-le-feu est maintenu

* Le directeur général de Hapag-Lloyd met en garde contre la poursuite des perturbations et l'augmentation des coûts

* Environ 1 000 navires sont bloqués dans la région, dont six navires de Hapag-Lloyd

(Ajout d'une citation du directeur général au paragraphe 4, d'actions au paragraphe 5) par Elke Ahlswede et Ludwig Burger

Hapag-Lloyd a fait preuve d'un optimisme prudent mercredi quant à la perspective d'une reprise de la navigation dans le détroit d'Ormuz après un cessez-le-feu de deux semaines convenu entre les États-Unis et l'Iran, mais a déclaré que la reprise d'un trafic normal sur l'ensemble de son réseau prendrait au moins six à huit semaines.

Lors d'un appel aux clients, le directeur général Rolf Habben Jansen s'est fait l'écho des remarques prudentes de son homologue Maersk MAERSKb.CO , affirmant qu'il fallait davantage de garanties en matière de sécurité.

"Même si un cessez-le-feu a été conclu cette nuit, je dirais qu'il est juste de dire que le conflit au Moyen-Orient continue de perturber gravement le transport maritime, mais aussi les chaînes d'approvisionnement", a déclaré le directeur général de Hapag, ajoutant que la situation était "très fluide". Il a évoqué la possibilité d'accepter des commandes de clients, à condition que le cessez-le-feu tienne dans les prochains jours.

" Nous ouvrirons probablement les réservations dans la zone supérieure du Golfe, probablement dans un premier temps pour des marchés sélectionnés, mais nous l'espérons assez rapidement", a déclaré M. Jansen.

Dans un contexte de soulagement général du marché concernant l'accord provisoire, les actions de Hapag étaient en hausse de 5,5 % à 0935 GMT, récupérant ainsi les pertes subies lors des trois séances précédentes. Les actions de Maersk ont glissé de 1,5 %.

Il a estimé les coûts supplémentaires liés à la crise du Moyen-Orient entre 50 et 60 millions de dollars par semaine et a averti que la compagnie allemande devrait en répercuter une partie sur ses clients. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 40 à 50 millions de dollars annoncés précédemment.

Il a ajouté qu'environ 1 000 navires étaient toujours bloqués dans la région, dont six de sa compagnie, avec une capacité combinée d'environ 25 000 conteneurs standard.