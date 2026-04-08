Hapag-Lloyd estime les coûts hebdomadaires supplémentaires liés à la crise iranienne entre 50 et 60 millions de dollars

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Le directeur général de Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, a estimé mercredi que les coûts supplémentaires liés à la crise du Moyen-Orient s'élevaient à 50 à 60 millions de dollars par semaine et a averti que la compagnie allemande devrait répercuter une partie de ces coûts sur ses clients.

Il a ajouté, lors d'un appel avec des clients, qu'environ 1 000 navires sont toujours bloqués dans la région, dont six de sa compagnie.