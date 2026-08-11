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Hanwha fait une offre de 1,2 milliard de dollars à Austal pour ses activités aux États-Unis
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 01:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur naval australien Austal Ltd

ASB.AX a annoncé mardi avoir reçu une offre d'une filiale du groupe sud-coréen Hanwha visant à racheter ses activités américaines pour une valeur d'entreprise indicative pouvant atteindre 1,20 milliard de dollars.

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