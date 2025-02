Hannover Re: vers un bénéfice net en hausse cette année information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - Hannover Re a confirmé jeudi son intention de faire croître son bénéfice net en 2025, alors que le renouvellement des contrats s'est effectué dans de bonnes conditions tarifaires en début d'année.



Le réassureur allemand dit tabler sur un bénéfice net de 2,4 milliards d'euros pour cette année, supérieur à celui de 2024, mais inférieur à la prévision du consensus qui visait jusqu'ici 2,5 milliards.



Sur la base de ses données préliminaires, le groupe estime avoir dégagé un bénéfice net de 2,3 milliards d'euros, conforme à ses objectifs mais là encore en-dessous du consensus qui le donnait à 2,4 milliards.



Dans un communiqué, Hannover Re a dit avoir observé une tendance à l'amélioration de 7,6% de ses primes à l'occasion du renouvellement des polices annuelles dans la réassurance-dommages.



Le titre de Hannover Re perdait malgré tout 2% après ces chiffres à la Bourse de Francfort jeudi vers 12h15, à comparer avec un gain de 0,4% pour l'indice DAX au même moment.





Valeurs associées HANNOVER RUECK 253,30 EUR XETRA -1,90%