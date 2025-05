Hannover Re: dans le rouge après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 14:20









(CercleFinance.com) - Hannover Re perd plus de 3% à Francfort, après la publication par le réassureur d'un résultat net en baisse de 13,9% à 480 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, du fait d'importantes pertes sur catastrophes naturelles.



Ses activités de réassurance dommages (P&C) ont en effet accusé des pertes de 765 millions d'euros, supérieures à ses attentes budgétées pour la période, en raison principalement des incendies qui ont ravagé la Californie au mois de janvier.



'En même temps, notre activité sous-jacente a évolué favorablement, et nous sommes confiants dans l'atteinte de nos objectifs pour 2025', affirme son CEO Clemens Jungsthöfel, qui confirme ainsi prévoir un résultat net d'environ 2,4 milliards d'euros.





Valeurs associées HANNOVER RUECK 267,400 EUR XETRA -4,16%