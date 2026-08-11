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Hang Seng (H-Kong) : -1,02%, repasse négatif sur l'année 2026
information fournie par Zonebourse 11/08/2026 à 09:55
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L'indice Hang Seng rechute de -1,02% vers 25.675Pts et repasse négatif sur l'année 2026 : l'indice bute de nouveau sur la résistance des 26.000, comme le 2 juin, puis les 3 et 4 puis ce 11 août à l'ouverture.

Le premier support se situe vers 25.200 (MM100), le suivant vers 24.900 et la plus solide à moyen terme se dessine vers 24.400.

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