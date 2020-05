HANetf recrute trois professionnels des ventes et du marketing

(NEWSManagers.com) - HANetf a annoncé trois recrutements. Robert Dickinson rejoint la société d' ETF en marque blanche en tant que directeur des ventes pour le Royaume-Uni et l' Irlande. L' intéressé, qui a trente ans d' expérience dans la finance, a travaillé six ans dans les ETF chez Boost, WisdomTree et Lyxor.

Kilian Richter arrive en tant que directeur assistant pour les ventes en Europe du Nord et en Suisse romande. Il vient de STX Fixed Income, une société néerlandaise de trading où il supervisait les ventes obligataires institutionnelles. Enfin, Gail Greenwood a été nommée directrice du marketing. Elle a travaillé auparavant pour CMC Markets et City Index.

HANetf se spécialise dans les ETF en marque blanche et vient de dépasser les 300 millions de dollars d' encours.