HANetf et Purpose lancent un ETF intégrant une compensation carbone

(NEWSManagers.com) - HANetf et Purpose Investments lancent le HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero Ucits ETF (ZERO), qui sera d' après eux le premier ETF à intégrer une compensation carbone.

L'ETF suit l'indice S&P Global Clean Energy Select, axé sur 30 sociétés. Il peut permettre aux investisseurs de compenser leurs émissions carbone en finançant des projets ayant un effet favorable sur l' environnement et le climat.

Pour calculer les émissions carbone, HANetf utilisera le rapport mensuel carbone/valeur investie de l' indice S&P DJI.

Les projets sont sélectionnés par South Pole, spécialiste de la compensation carbone. Ils sont conformes aux normes établies par l'International Carbon Reduction and Offset Alliance (ICROA) et " font l'objet d'une vérification complète, d'un audit par un tiers et d'un contrôle préalable interne " , souligne un communiqué. " Les coûts associés seront pris en compte dans le total des frais sur encours du fonds et n'auront pas d'impact sur la performance " , affirme HANetf.

Deux projets ont été retenus : un sur la conservation de la forêt de Topaiyo et l' autre sur la centrale hydroélectrique de la rivière Musi.

Ce produit sera coté sur le London Stock Exchange en juin et sera accessible à la vente en Europe.