HANetf démarre un ETF sur le chargement des véhicules électriques

(NEWSManagers.com) - Le fournisseur de fonds indiciels cotés (ETF) HANetf vient de lancer un ETF sur le chargement des véhicules électriques sur les Bourses de Londres, Francfort et Milan. Le fonds sera agréé à la vente en Europe.

Baptisé Electric Vehicle Charging Infrastructure Equity UCITS ETF, cet ETF fournit une exposition aux entreprises cotées dont la principale activité est la conception et la construction d’infrastructures pour le chargement des véhicules électriques. Pour cela, il suivra l’indice Solactive EV Charging Infrastructure.

Ce theme se découpe en deux sous-secteurs : la fabrication d'équipements de chargement de batteries et les stations de chargement de véhicules électriques. Le premier comprendra des entreprises telles que Blink Charging (BLNK), Wallbox (WBX) et Beam Global (BEEM). Le second inclut des entreprises comme ChargePoint Holdings (CHPT) et EVgo (EVGO).

La fonds suit un indice qui intègre des filtres ESG dans sa méthodologie et qui cherche à exclure les sociétés qui ont une implication significative dans des activités liées aux armes controversées/conventionnelles, au tabac, au charbon thermique et qui sont en violation des principes du Pacte Mondial des Nations Unies. En conséquence, le fonds est classé article 8 selon SFDR.