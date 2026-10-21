Handelsbanken en recul après des trimestriels décevants

Handelsbanken recule de 3,4% à 148,5 SEK à Stockholm, après la publication de bénéfices et de revenus en croissance au 3e trimestre en rythme séquentiel, mais décevants sur certains indicateurs, comme les revenus nets d'intérêts et le ratio CET1.

La banque suédoise a enregistré un BPA en hausse de 10% à 2,87 SEK par rapport au 2e trimestre 2026, ainsi qu'un résultat d'exploitation en progression de 10% à 7 353 MSEK, aidé par une amélioration de son coefficient d'exploitation de deux points de pourcentage, à 42,3%.

Toujours par rapport au trimestre précédent, les revenus de Handelsbanken ont progressé de 4% au 3e trimestre pour atteindre 13 959 MSEK, soutenus par la hausse des revenus nets d'intérêts, des commissions nettes et du résultat des opérations financières.

Les encours de crédits ont progressé, principalement grâce au dynamisme des activités au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, tandis que, dans les activités d'épargne, les actifs sous gestion ont atteint un niveau record, bénéficiant à la fois de la hausse des marchés financiers et du maintien d'une collecte nette soutenue.

Néanmoins, Jefferies souligne que le résultat avant provisions et les revenus nets d'intérêts de Handelsbanken sont ressortis 1% en dessous des attentes des analystes, "en raison de marges plus faibles, tandis que la croissance des crédits reste limitée sur son principal marché domestique, la Suède".

Notant également que le ratio de fonds propres durs CET1 s'est tassé de 20 points de base à 17,0%, alors que le consensus tablait sur une stabilité, le broker américain maintient sa recommandation "sous-performance" sur le titre, avec un objectif de cours de 125 SEK.