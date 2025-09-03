Hamilton Lane perd du terrain après une offre d'actions de 78 millions de dollars

3 septembre - ** Les actions de la société de gestion d'actifs sur les marchés privés Hamilton Lane HLNE.O chutent de 4,5 % à 144,07 $

** Mardi dernier, HLNE et un actionnaire vendeur ont vendu 528 705 actions pour un produit brut de 77,5 millions de dollars

** Le prix d'offre implicite de 146,58 $ représente une décote de 2,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** BofA Securities était le gestionnaire de l'offre

** HLNE aura 55,7 millions d'actions en circulation après l'offre, selon le prospectus

** Cinq courtiers sur six estiment que l'action doit être conservée, un autre l'estime vendue, avec un prix médian de 168 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action HLNE a progressé de ~2% depuis le début de l'année