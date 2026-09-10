Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO.PA) publie ses

résultats financiers du premier semestre 2026 : actif net en progression de 20,5 % à 24,95 millions d’euros.

Faits marquants du premier semestre 2026 :

Actif net de 24 949 881 millions d’euros au 30 juin 2026, en hausse de 20,5 % par rapport au 30 juin 2025

Trésorerie et placements financiers à court terme de 4,87 millions d'euros, contre 0,69 million d'euros au 30 juin 2025

Dividende de 3,44 € par action versé aux actionnaires en mai 2026

Perte avant impôt de 1 279 512 € pour la période, contre 2,58 millions d’euros au premier semestre 2025

Investissements complémentaires pour soutenir le développement de : AntariaPharma , une plateforme de prêt alternative et technologie spécialisée dans les pharmacies. Exos Financial, une plateforme de banque d'investissement institutionnelle et d'actifs alternatifs axée sur la technologie.







Londres, Royaume-Uni, le 10 septembre 2026 à 18h00 BST – Hamilton Global Opportunities plc, société d'investissement cotée sur Euronext Growth Paris, publie ses états financiers et son rapport d'activité du premier semestre 2026. Le rapport financier du premier semestre 2026 est disponible sur le site internet de la société, dans la rubrique « Dernières actualités » ( hamiltongo.eu ).

PERFORMANCE







Actifs au 30 juin 2026 (en €) 30 juin 2026 30 juin 2025 Actifs corporels 9 239 58 472 Investissements 25 132 705 22 659 280 Actifs immobilisés 25 141 944 22 716 480 Créances commerciales et autres créances 160 312 113 769 Argent liquide à la banque et en main 114 475 298 939 Actifs financiers 4 754 367 386 881 Actifs totaux 30 171 098 23 574 541 Passif (hors impôts différés) (5 221 217) (2 871 542) Actifs nets 24 949 881 20 702 999

Croissance significative de l’actif net

L'actif net s’établit à 24,94 millions d'euros contre 20,70 millions d'euros au 30 juin 2025Cette progression résulte principalement de la plus-value réalisée lors de la cession de la majorité de la participation détenue dans MIAX et de la performance toujours solide des investissements dans AntariaPharma et Exos Financial, ainsi que d'une amélioration du taux de change EUR/USD en faveur du dollar américain.

Cette progression a été réalisée malgré le versement aux actionnaires, en mai 2026, d'un dividende total de 2,17 millions d'euros, soit 3,44 euros par action.

Au 30 juin 2026, les comptes font apparaître une perte avant impôt de 1 279 512 € pour la période, contre une perte avant impôt de 2 579 173 € à fin juin 2025. La perte d'exploitation du 1 er semestre 2026 résulte presque exclusivement de la sous-performance persistante de l'investissement de Hamilton dans Gauzy Ltd.

Une position de trésorerie renforcée

La trésorerie nette de Hamilton, y compris ses placements liquides à court terme, s'éleve à 4 868 842 € au 30 juin 2026, contre 685 820 € au 30 juin 2025. Cette augmentation résulte principalement des plus-values réalisées lors de la vente de la majorité de sa participation dans MIAX.

Un bilan solide

Le bilan de Hamilton demeure solide, son passif restant inchangé par rapport à décembre 2025 à 3,5 millions d'euros, dont une dette libellée en dollars américains d'une valeur équivalente en euros de 3,16 millions d'euros. Après prise en compte du passif et du dividende versé en mai 2026, l'actif net de Hamilton est resté stable à 24,94 millions d'euros à fin juin 2026.

Versement d'un dividende de 3,44 € par action

En mai 2026, Hamilton a confirmé son engagement à restituer du capital à ses actionnaires, lorsque les conditions le permettent, avec la distribution d'un dividende de 3,44 € par action, représentant un rendement de 8,00 %. Ce versement a été rendu possible par la cession de la majorité de la participation détenuepar Hamilton dans MIAX en décembre 2025.

Effets de Change

Au cours de la période, le dollar américain s'est apprécié face à l'euro, générant un gain de change sur les investissements, contre une perte significative enregistrée durant la même période en 2025. Malgré la volatilité liée à la situation géopolitique actuelle, la direction maintient son analyse selon laquelle le taux de change se devrait se stabiliser à long terme et que la couverture de change constituerait une dépense importante et non nécessaire au regard de la stratégie d'investissement de Hamilton.

Poursuite de l’accompagnement des sociétés du portefeuille

Le portefeuille d'investissement continue d’enregistrer de bonnes performances, à l'exception notable de Gauzy Ltd qui reste engagée dans des procédures judiciaires en France et en Israël.

Conformément à sa stratégie d'investissement, Hamilton poursuit l’accompagnement des ses sociétés de son portefeuille et a réalisé des investissements complémentaires afin de soutenir le financement de r la croissance d'AntariaPharma et d'Exos Financial, qui continuent toutes deux d'afficher de solides perspectives de croissance.

La performance globale du portefeuille continue néanmoins d'être affectée par la performance négative de la participation cotée de Hamilton dans Gauzy Ltd, dans un contexte de procédures judiciaires en cours en France et en Israël.

Événements post-clôture

Hamilton émis des obligations de 3,1 millions de dollars américains qui arrive à échéance en octobre 2026.

Les investisseurs auront la possibilité de convertir leurs obligations en actions cotées de Hamilton ou d'utiliser le produit de leur remboursement pour souscrire à une nouvelle émission obligataire de Hamilton arrivant à échéance le 15 février 2030.

Hamilton dispose également de la faculté, sous réserve d’un préavis d’un mois avant l’échéance de prolonger de 12 mois supplémentaires la maturité des obligations arrivant à échéance le 15 Octobre 2026.

Au 30 juin 2026, Hamilton dispose de réserves de trésorerie suffisantes pour faire face à l'ensemble de ses engagements courants, y compris l'échéance à venir de l'obligation.

Gustavo Perrotta, fondateur et directeur général de Hamilton Global Opportunities plc déclare :

« Malgré la performance persistante de Gauzy Ltd, le reste de notre portefeuille d'investissement, notamment AntariaPharma et Exos Financial, continue d'afficher de solides performances et une forte croissance. A la suite de la cession réussie de la majorité de notre participationdans MIAX fin 2025, nous avons été particulièrement heureux de pouvoir verser un dividende de 3,44 € par action à nos actionnaires. Le versement de ce dividende a eu un impact sur notre actif net et notre trésorerie, mais il demeure un élément important de notre engagement de longue date à restituer du capital à nos actionnaires lorsque les conditions le permettent. Notre position de trésorerie reste saine et nous disposons d’ une base solide pour une croissance continue dans les années à venir . »

À propos des opportunités mondiales chez Hamilton

Hamilton Global Opportunities plc (« HGO »), fondée en 2009 et cotée sur le marché Euronext Growth depuis avril 2021, se spécialise dans le financement d'entreprises en phase de croissance à forte composante technologique. L'équipe dirigeante de HGO possède une solide expérience en matière de structuration d'investissements directs dans les domaines susmentionnés. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : hamiltongo.eu

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