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Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO.PA) a tenu aujourd'hui son assemblée générale pour présenter les performances financières de HGO pour 2025 et soumettre deux résolutions à l'approbation des actionnaires.
information fournie par GlobeNewswire 14/05/2026 à 12:00

Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO.PA)

Assemblée Générale le 14 mai 2026

Londres, le 14 mai 2026 à 11:00h GMT - Hamilton Global Opportunities plc (GB00BMDXQ672 – ALHGO.PA) (« HGO ») a tenu aujourd'hui son assemblée générale pour présenter les performances financières de HGO pour 2025 et soumettre deux résolutions à l'approbation des actionnaires.

Les actionnaires ont été invités à voter sur les deux résolutions suivantes :

  1. Résolution ordinaire des actionnaires portant sur le versement d'un dividende final de 3,44 € par action, avec une date d'enregistrement fixée au 31 Mars 2026 et une date de paiement fixée au 21 Mai 2026.
  2. Résolution spéciale des actionnaires approuvant le renouvellement de l'autorisation d'émettre des actions pour un montant nominal total maximal de 1 167,61 €, telle qu'initialement accordée au conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle du 21 avril 2021.

Dans chaque cas, les votes des actionnaires ont dépassé les seuils requis pour l'approbation et l'assemblée générale a donc approuver les deux résolutions telles que présentées.

À propos des opportunités mondiales chez Hamilton :

Hamilton Global Opportunities PLC (« HGO ») est une société d'investissement cotée sur Euronext Growth Market à Paris (ALHGO) spécialisée dans les investissements dans les secteurs des technologies, de la fintech et des technologies médicales, principalement aux États-Unis et dans l'Union européenne. L'équipe dirigeante de HGO possède une solide expérience en matière de structuration d'investissements directs dans ces domaines. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : hamiltongo.eu

Contact

Opportunités mondiales chez Hamilton
Gustavo Perrotta
Fondateur et PDG
gp@hamiltongo.eu
Gavin Alexander
Directeur et CRO
ga@hamiltongo.eu


© GlobeNewswire

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