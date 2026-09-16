Halozyme Therapeutics recule après l'annonce d'un projet d'émission d'obligations convertibles d'un montant de 1,05 milliard de dollars

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16 septembre - ** L'action Halozyme Therapeutics HALO.O a reculé de 1,8% à 106,51 dollars en séance après clôture, alors que la société cherche à lever des fonds

** La société spécialisée dans l’administration de médicaments, basée à San Diego, en Californie, propose en souscription privée 1,05 milliard de dollars d’obligations convertibles (CB) arrivant à échéance le 1er octobre 2033

** La société a l’intention d’utiliser une partie du produit net de l’émission pour racheter ses obligations convertibles en circulation à 0,25% échéant en 2027 et à 1% échéant en 2028

** Le solde sera affecté au fonds de roulement, aux dépenses d’investissement, à d’éventuelles acquisitions et à de futurs rachats supplémentaires d’obligations convertibles existantes, précise-t-elle

** Elle prévoit également d’utiliser une partie du produit pour payer le coût des options d’achat plafonnées afin d’atténuer la dilution potentielle

** HALO affiche une capitalisation boursière d’environ 12 milliards de dollars

** Mercredi, l'action a clôturé en hausse de 2,1% à 108,44 dollars, soit une progression de 61% depuis le début de l'année

** La recommandation moyenne de 10 analystes est “acheter”; le cours cible médian est de 105 dollars, selon les données de LSEG