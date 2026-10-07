 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Halozyme obtient une décision de justice visant à bloquer la commercialisation du Keytruda injectable de Merck sur certains marchés européens
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 20:28

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de Merck au point 4)

La société biopharmaceutique Halozyme

HALO.O a déclaré mercredi qu'un tribunal néerlandais des brevets s'était prononcé en sa faveur contre Merck MRK.N , ordonnant au laboratoire pharmaceutique de cesser la fabrication et la commercialisation du Keytruda injectable sur huit marchés européens.

Voici quelques détails:

* Halozyme a indiqué qu’un tribunal néerlandais spécialisé dans les brevets, situé à La Haye, avait conclu que Merck avait contrefait l’un de ses brevets couvrant la technologie MDASE, développée par Halozyme pour l’administration rapide et en grand volume de médicaments par voie sous-cutanée.

* Le tribunal a ordonné à Merck de cesser la production et la commercialisation du Keytruda injectable en Belgique, au Danemark, en France, en Irlande, en Italie, en Suède, en Suisse et aux Pays-Bas.

* Le laboratoire pharmaceutique comptait sur la version sous-cutanée du médicament, plus simple à utiliser et connue sous le nom de Keytruda SC, pour stimuler sa croissance, les brevets clés de sa version intraveineuse d’origine arrivant à expiration plus tard dans la décennie.

* “Nous contestons fermement la décision du tribunal néerlandais d’accorder une injonction transfrontalière. Nous considérons que le brevet de Halozyme est invalide à l’échelle mondiale et que son allégation de contrefaçon est sans fondement”, a déclaré un porte-parole de Merck dans un communiqué.

* La société a indiqué qu’elle évaluait les prochaines étapes.

* Halozyme a également poursuivi Merck pour contrefaçon de brevet aux États-Unis, alléguant que la formulation sous-cutanée de Keytruda enfreint 15 brevets déposés par Halozyme depuis 2011.

* La société a poursuivi Merck en Allemagne et s’est vu accorder une injonction préliminaire l’année dernière, empêchant ainsi Merck de commercialiser le Keytruda SC en Allemagne.

Valeurs associées

HALOZYME THERAPE
111,5850 USD NASDAQ +1,70%
MERCK
143,010 USD NYSE +0,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 769,21 -1,22%
Pétrole Brent
100,9 -0,18%
SOCIETE GENERALE
63,94 -5,01%
2CRSI
25,06 -7,73%
HAFFNER ENERGY
0,733 -6,03%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank