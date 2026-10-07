Halozyme obtient une décision de justice visant à bloquer la commercialisation du Keytruda injectable de Merck sur certains marchés européens

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(Ajout de la déclaration de Merck au point 4)

La société biopharmaceutique Halozyme

HALO.O a déclaré mercredi qu'un tribunal néerlandais des brevets s'était prononcé en sa faveur contre Merck MRK.N , ordonnant au laboratoire pharmaceutique de cesser la fabrication et la commercialisation du Keytruda injectable sur huit marchés européens.

Voici quelques détails:

* Halozyme a indiqué qu’un tribunal néerlandais spécialisé dans les brevets, situé à La Haye, avait conclu que Merck avait contrefait l’un de ses brevets couvrant la technologie MDASE, développée par Halozyme pour l’administration rapide et en grand volume de médicaments par voie sous-cutanée.

* Le tribunal a ordonné à Merck de cesser la production et la commercialisation du Keytruda injectable en Belgique, au Danemark, en France, en Irlande, en Italie, en Suède, en Suisse et aux Pays-Bas.

* Le laboratoire pharmaceutique comptait sur la version sous-cutanée du médicament, plus simple à utiliser et connue sous le nom de Keytruda SC, pour stimuler sa croissance, les brevets clés de sa version intraveineuse d’origine arrivant à expiration plus tard dans la décennie.

* “Nous contestons fermement la décision du tribunal néerlandais d’accorder une injonction transfrontalière. Nous considérons que le brevet de Halozyme est invalide à l’échelle mondiale et que son allégation de contrefaçon est sans fondement”, a déclaré un porte-parole de Merck dans un communiqué.

* La société a indiqué qu’elle évaluait les prochaines étapes.

* Halozyme a également poursuivi Merck pour contrefaçon de brevet aux États-Unis, alléguant que la formulation sous-cutanée de Keytruda enfreint 15 brevets déposés par Halozyme depuis 2011.

* La société a poursuivi Merck en Allemagne et s’est vu accorder une injonction préliminaire l’année dernière, empêchant ainsi Merck de commercialiser le Keytruda SC en Allemagne.