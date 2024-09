Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Halliburton: victime d'un cyberattaque information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - Dans un document adressé à la SEC, Halliburton indique qu'un tiers non autorisé a eu accès à certains de ses systèmes informatiques, entraînant des perturbations et une limitation de l'accès à certaines parties des applications.



Le groupe de services parapétroliers a activé son plan d'intervention de cybersécurité, comprenant une mise hors ligne proactive de certains systèmes pour aider à les protéger, et a lancé une enquête interne pour évaluer les données touchées.



Le tiers non autorisé a selon lui accédé et exfiltré des informations à partir des systèmes concernés, et Halliburton pourrait continuer d'engager certaines dépenses liées à sa réponse à cet incident, sur lequel il communique avec les parties prenantes.



À ce jour, il pense que l'incident n'est pas raisonnablement susceptible d'avoir une incidence importante sur sa situation financière ou ses résultats d'exploitation, mais il prévient qu'il reste exposé à divers risques liés à l'incident, dont des litiges potentiels.





