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Halliburton signale une hausse des coûts de réacheminement de l'offre et des coûts des intrants en raison des tensions au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 15:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Vallari Srivastava et Anushree Mukherjee

Halliburton HAL.N a déclaré mardi que le réacheminement dû à la fermeture du détroit d'Ormuz a augmenté les coûts logistiques de la société de services pétroliers, le conflit au Moyen-Orient faisant également grimper les prix des matières premières.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'impact réduise les bénéfices du deuxième trimestre d'environ 7 cents à 9 cents par action.

Halliburton a déclaré lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats qu'elle avait constaté une augmentation du coût des matériaux achetés et des fournitures en raison de la guerre en Iran.

Guerre en Iran

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