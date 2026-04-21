Halliburton signale une hausse des coûts de réacheminement de l'offre et des coûts des intrants en raison des tensions au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Vallari Srivastava et Anushree Mukherjee

Halliburton HAL.N a déclaré mardi que le réacheminement dû à la fermeture du détroit d'Ormuz a augmenté les coûts logistiques de la société de services pétroliers, le conflit au Moyen-Orient faisant également grimper les prix des matières premières.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'impact réduise les bénéfices du deuxième trimestre d'environ 7 cents à 9 cents par action.

Halliburton a déclaré lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats qu'elle avait constaté une augmentation du coût des matériaux achetés et des fournitures en raison de la guerre en Iran.