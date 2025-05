Halliburton : pullback sous les 20$, surveiller 19,35$ information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 18:36









(CercleFinance.com) - Plombé depuis des mois par le recul du prix du baril, Halliburton effectue un nouveau pullback sous les 20$, vers 19,8$ :surveiller la réaction du titre (surtout les volumes) à l'approche du support majeur des 19,35$ du 8 mai puis des 19,25 du 7 avril.

En cas d'enfoncement gros risque de rechute vers 18,2E (plancher du 20/08/2021) puis des 16E (plancher du 31/08/2020).





