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Halliburton progresse grâce à un bénéfice au T1 supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 12:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions du fournisseur de services pétroliers Halliburton HAL.N sont en hausse de ~2% à 37,39 $ en pré-marché

** HAL dépasse les estimations de bénéfices pour le premier trimestre, aidé par une demande stable en Amérique latine et sur les marchés européens

** Le bénéfice ajusté du premier trimestre s'élève à 55 cents par action, contre 50 cents par action estimés par les analystes - données LSEG

** À la dernière clôture, HAL a progressé de 29,8 % depuis le début de l'année

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