Halliburton choisi par YPF pour un contrat majeur de schiste en Argentine
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 13:15
Ce contrat, issu d'un processus compétitif, établit une collaboration dédiée, exclusive et de plusieurs années. Il augmente considérablement la présence du groupe américain de services parapétroliers en Argentine.
Dans le cadre du contrat, Halliburton utilisera ses services de fracturation électrique ZEUS lors de son premier déploiement à l'international. L'accord inclut également le service OCTIV Auto Frac.
"Cette approche intégrée combine électrification, automatisation et flux de travail numériques avancés pour améliorer l'efficacité, la cohérence et les efforts de réduction de l'intensité des émissions", affirme le groupe texan.
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