Halliburton affiche un bénéfice en baisse, mais meilleur que prévu
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 14:10
Le deuxième groupe parapétrolier mondial, dont le principal concurrent est Schlumberger, a enregistré sur le 4ème trimestre un profit net de 589 millions de dollars, soit 70 cents l'action, à comparer avec 614 millions, ou 70 cents par titre, un an plus tôt.
Abstraction faite de charges exceptionnelles, notamment liées à des questions fiscales aux Etats-Unis, le fournisseur de services pétroliers affiche un bénéfice par action de 69 cents, contre 48 cents un an auparavant, un chiffre au-dessus de l'estimation moyenne de 55 cents des analystes.
Le chiffre d'affaires global s'est légèrement accru pour atteindre 5,66 milliards de dollars, contre 5,61 milliards au 4ème trimestre 2024, la vigueur de l'activité de production ayant plus que compensé la faiblesse de l'activité de forage.
L'action, qui affiche une hausse de plus de 51% sur les six derniers mois, avançait encore de 3% mercredi en cotations avant-Bourse.
