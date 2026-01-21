 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Halliburton affiche un bénéfice en baisse, mais meilleur que prévu
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 14:10

Halliburton a publié mercredi un bénéfice trimestriel en baisse en raison de la comptabilisation de provisions pour dépréciation, mais sa performance dépasse les prévisions moyennes établies par le marché, ce qui permettait au titre de gagner du terrain en préouverture.

Le deuxième groupe parapétrolier mondial, dont le principal concurrent est Schlumberger, a enregistré sur le 4ème trimestre un profit net de 589 millions de dollars, soit 70 cents l'action, à comparer avec 614 millions, ou 70 cents par titre, un an plus tôt.

Abstraction faite de charges exceptionnelles, notamment liées à des questions fiscales aux Etats-Unis, le fournisseur de services pétroliers affiche un bénéfice par action de 69 cents, contre 48 cents un an auparavant, un chiffre au-dessus de l'estimation moyenne de 55 cents des analystes.

Le chiffre d'affaires global s'est légèrement accru pour atteindre 5,66 milliards de dollars, contre 5,61 milliards au 4ème trimestre 2024, la vigueur de l'activité de production ayant plus que compensé la faiblesse de l'activité de forage.

L'action, qui affiche une hausse de plus de 51% sur les six derniers mois, avançait encore de 3% mercredi en cotations avant-Bourse.

Valeurs associées

HALLIBURTON
32,055 USD NYSE -1,58%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 21.01.2026 14:23 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, J&J, Halliburton) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,16%pour

  • Photo fournie le 30 mars 2025 par la société spatiale allemande Isar Aerospace montrant le lancement de sa fusée "Spectrum", qui a explosé quelques secondes après son décollage, au centre spatial d'Andøya en Norvège ( Isar Aerospace / Brady KENNISTON )
    Report du lancement d'une fusée allemande appelée à muscler la souveraineté spatiale européenne
    information fournie par AFP 21.01.2026 14:19 

    L'allemand Isar Aerospace, pionnier européen des lancements orbitaux, a reporté le lancement prévu mercredi soir de sa fusée Spectrum, appelée à participer à la future souveraineté spatiale européenne, un sujet prioritaire au regard des tensions avec les Etats-Unis ... Lire la suite

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédits: Adobe Stock)
    Johnson & Johnson prévoit un bénéfice pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street
    information fournie par Reuters 21.01.2026 14:13 

    par Michael Erman et Mrinalika Roy Johnson & Johnson JNJ.N a prévu mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice pour 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street, même en tenant compte d'un impact de "centaines de millions de dollars" lié à l'accord sur

  • La couverture totale du réseau fibre et 5G a été décalée à 2035 par les instances européennes. ( AFP / JULIE SEBADELHA )
    Déploiement de la fibre : l'UE épargne les plateformes du financement
    information fournie par Boursorama avec Media Services 21.01.2026 14:10 

    L'Union européenne renonce à faire contribuer les géants du numérique à l'investissement des réseaux fibre et 5G. La couverture complète est désormais prévue pour 2035. L'UE a évalué à plus de 200 milliards d'euros les investissements à réaliser pour équiper l'ensemble ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank