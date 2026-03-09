Halkbank conclut un accord de poursuite différée avec les États-Unis, selon des documents déposés au tribunal

Halkbank HALKB.IS a conclu un accord de poursuite différée qui mettrait fin aux poursuites pénales engagées de longue date par le ministère américain de la Justice à l'encontre de la banque publique turque, selon un document déposé lundi devant le tribunal fédéral de Manhattan.