Halkbank conclut un accord de poursuite différée avec les États-Unis, selon des documents déposés au tribunal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Halkbank HALKB.IS a conclu un accord de poursuite différée qui mettrait fin aux poursuites pénales engagées de longue date par le ministère américain de la Justice à l'encontre de la banque publique turque, selon un document déposé lundi devant le tribunal fédéral de Manhattan.
