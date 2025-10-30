Haleon dopé par ses marques Sensodyne et Centrum au 3e trimestre
Si la société ne communique pas sur son bénéfice net ni sur son bénéfice par action (BPA), elle confirme viser une croissance organique de son résultat opérationnel à un rythme 'élevé à un chiffre' ('high single digit') pour l'ensemble de l'exercice.
Les performances ont été contrastées selon les régions. L'EMEA & LatAm a affiché une solide croissance organique de 5,3%, contre 5,1% pour l'Asie-Pacifique, et seulement 0,4% en Amérique du Nord, pénalisée par un environnement de consommation faible.
Par segment, la santé bucco-dentaire reste le principal moteur avec une croissance organique de 6,9%, soutenue par Sensodyne et Parodontax. Les vitamines, minéraux et compléments (VMS) progressent de 4,9%, portées par la marque Centrum. La douleur (Panadol, Voltaren) affiche +3,7% en organique. À l'inverse, le segment Respiratoire recule de 1,8% en organique et de 12,2% en publié, impacté notamment par la cession de l'activité de substituts nicotiniques hors États-Unis.
'Nous avons livré une solide performance au troisième trimestre. Toutes les régions ont enregistré une croissance organique positive, grâce à une excellente exécution commerciale et à notre dynamique d'innovation', indique le CEO, Brian McNamara. 'Nous avons également progressé sur nos priorités de création de valeur pour l'actionnaire, avec 1,1 MdGBP déjà restitués cette année, dont 500 MGBP en rachats d'actions', a-t-il ajouté.
Enfin, Haleon confirme ses perspectives pour 2025, avec une croissance organique attendue autour de 3,5%, sous l'hypothèse d'une saison hivernale normale pour les pathologies ORL.
AlphaValue souligne que la récente baisse du titre Haleon représente une opportunité d'achat intéressante. 'Notre recommandation positive s'appuie sur une équipe dirigeante performante, experte en ajustements de portefeuille, un leadership sur le marché de la santé grand public, des flux de trésorerie solides et une distribution efficace des produits de cession', commente Anas Patel, analyste chez AlphaValue.
Il ajoute que la réussite des initiatives de productivité devrait permettre à la croissance organique du résultat d'exploitation de dépasser celle du chiffre d'affaires.
À 15h45 à Londres, le titre gagne 0,5%, alors que le FTSE 100 recule de près de 0,3%.
