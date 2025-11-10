 Aller au contenu principal
Haleon choisit Vindi Banga pour succéder à Dave Lewis à la présidence de son conseil
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 11:21

Le fabricant de produits de santé grand public Haleon a annoncé lundi qu'il avait choisi Vindi Banga, l'un de ses administrateurs depuis sa création il y a maintenant trois ans, afin de succéder en tant que président du conseil d'administration à Sir Dave Lewis, appelé à prendre la direction générale de Diageo à compter du 1er janvier prochain.

Vindi Banga, qui occupait les fonctions d'administrateur indépendant depuis 2022, a travaillé pendant 33 ans chez Unilever, où il notamment dirigé Unilever Hindustan, ainsi que les branches de produits pour la maison, d'hygiène et de crèmes glacées du groupe de produits de consommation courante, ce qui lui avait valu de rejoindre le comité exécutif d'Unilever.

Actuellement associé au sein de la firme d'investissement CD&R, il avait précédemment siégé aux conseil d'administration de GSK et Marks and Spencer.

Dave Lewis, dont la nomination en tant que prochain directeur général du géant des spiritueux Diageo a été officialisée ce matin, occupait la président du conseil d'administration de Haleon depuis sa scission d'avec GSK en juillet 2022.

Il est notamment connu pour avoir orchestré le redressement du premier distributeur britannique Tesco entre 2014 et 2020, ce qui s'était traduit par une nette revalorisation du cours de Bourse du groupe de supermarchés.

A Londres, l'action Haleon évoluait autour de l'équilibre lundi matin, tandis que le titre Diageo grimpait de plus de 7%.

Valeurs associées

HALEON
360,200 GBX LSE -0,28%
