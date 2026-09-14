Hain Celestial en hausse après avoir accepté de céder ses activités internationales pour 323 millions de dollars

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14 septembre - ** L'action du fabricant de produits bio et naturels Hain Celestial HAIN.O a progressé d'environ 10 % à 70 centimes avant l'ouverture du marché

** HAIN va céder ses activités internationales, comprenant notamment les marques Ella's Kitchen, Hartley's et McCartney, à Aurelius pour environ 323 millions de dollars en espèces

** La société prévoit de dégager un produit net d’environ 305 à 310 millions de dollars grâce à cette transaction, ainsi que 16 millions de dollars d’économies annualisées par rapport à l’exercice 2026

** La société indique que le produit de la vente serait utilisé pour réduire sa dette

** HAIN précise qu’elle poursuit ses discussions avec ses prêteurs concernant un avenant à son contrat de crédit visant à reporter la date d’échéance au-delà du 22 décembre, mais prévient qu’il n’y a aucune garantie qu’un tel avenant soit obtenu

** Précise qu’Aurelius dispose du droit de résilier le contrat si HAIN ne parvient pas à obtenir cet amendement dans les 30 jours suivant la signature

** La capitalisation boursière de HAIN s’élève à 55,90 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La transaction devrait être finalisée au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2026

** La société fait également état d'une baisse de 28 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 263,1 millions de dollars

** À la clôture d'hier, HAIN affichait une baisse d'environ 42 % depuis le début de l'année