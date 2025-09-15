Hain Celestial chute après que les résultats du quatrième trimestre ont manqué

15 septembre - ** Les actions de la société de snacks et de produits alimentaires Hain Celestial HAIN.O RIC chutent de 19,1% à 1,72 $ avant le marché ** La société annonce un chiffre d'affaires de 363 millions de dollars au 4ème trimestre, manquant les estimations de 371,5 millions de dollars - selon les données compilées par LSEG

** La perte par action ajustée du 4ème trimestre s'élève à 2 cents, alors que les analystes tablaient sur un bénéfice de 3 cents

** Les ventes du 4ème trimestre en Amérique du Nord ont chuté de 14%, principalement en raison de la baisse des ventes de snacks

** La société affirme qu'elle est positionnée pour une croissance au second semestre 2025, grâce aux snacks et à la reprise de l'approvisionnement en préparations pour nourrissons

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action HAIN a baissé de 65% depuis le début de l'année