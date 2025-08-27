 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hagerty progresse après que KBW a placé sa couverture à "surperformer"
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 19:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions de l'assureur automobile Hagerty

HGTY.N augmentent de 3,4 % à 11,22 $ après que le courtier KBW ait initié une couverture avec une note de "surperformance"

** KBW a un PT de 14 $ sur HGTY, soit une hausse de 29 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** L'objectif de doubler le nombre de polices en vigueur d'ici 2030 semble réalisable, avec de nombreux marchés cibles inexploités à pénétrer - KBW ** Les opérations d' assurance de HGTY sont également plus isolées du cycle de tarification, étant donné la différenciation de la société en termes de produits et de clients - courtier

** La trajectoire de croissance de HGTY et le fossé de la marque justifient une évaluation premium - KBW

** Un des quatre courtiers évalue l'action à "acheter", deux à "conserver" et un à "vendre"; avec un PT médian de 14 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action HGTY a progressé de 12,4 % depuis le début de l'année

