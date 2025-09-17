Hagerty augmente après qu'Oppenheimer ait initié une couverture avec une note de "surperformance"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions de l'assureur automobile Hagerty HGTY.N augmentent d'environ 6 % à 13,19 $

** La maison de courtage Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance; fixe un PT de 15 $ ** La société se concentre sur les voitures de collection et ses sources de revenus diversifiées créent un modèle de croissance qui se renforce de lui-même - Oppenheimer ** "Plus de clients d'assurance signifie plus de membres du Driver Club (revenus d'abonnement); plus de ventes aux enchères et de ventes privées augmentent les revenus du Marketplace et stimulent plus de ventes d'assurance," - la maison de courtage ** Deux courtiers sur cinq évaluent le titre à "acheter" ou plus, deux à "conserver", un à "vendre"; leur estimation médiane est de 14,50 $, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions de HGTY ont augmenté de près de 30 % depuis le début de l'année