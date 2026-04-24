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Haffner Energy tire 1,2 million d'euros pour soutenir son virage technologique
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 18:14

Haffner Energy a annoncé le tirage de deux nouvelles tranches de son emprunt obligataire pour un montant total de 1,2 million d'euros. Cette opération vise à sécuriser la trésorerie de l'entreprise alors qu'elle entame une phase d'évolution technologique majeure.

La société a procédé au tirage des septième et huitième tranches de son programme, correspondant à l'émission de 240 obligations convertibles (OCEANE). Ces obligations ont été immédiatement converties, entraînant la création de 23 285 164 actions nouvelles.

Ce financement s'inscrit dans le cadre d'un accord conclu en novembre 2025 avec le groupe Alpha Blue Ocean, pour un montant nominal maximum de 4,8 MEUR sur 60 mois.

Objectifs stratégiques : Technologie et Expansion

Les fonds levés par Haffner Energy sont destinés à deux axes prioritaires : la continuité d'exploitation en sécurisant la trésorerie pour accompagner une phase critique d'évolution technologique et le développement international en soutenant les opérations commerciales et la stratégie de croissance de l'entreprise en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Un risque de dilution "significatif" pour les actionnaires

L'émission de ces titres s'est faite avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS). La direction rappelle que ce mode de financement entraîne un risque de dilution potentiellement significatif de la quote-part de capital et des droits de vote pour les actionnaires actuels, à mesure que les obligations sont converties en actions.

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HAFFNER ENERGY
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