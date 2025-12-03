Haffner Energy : tirage d’une deuxième tranche de 60 Oceane de 300 000 euros

(AOF) - Haffner Energy annonce le tirage d’une deuxième tranche de 60 obligations convertibles en actions nouvelles et/ou existantes de la société (Oceane), pour un montant de 300 000 euros, sans bons de souscription d’actions attachés (BSA). Ce tirage intervient dans le cadre de l’emprunt obligataire d’un montant nominal maximum de 4,8 millions d’euros sur 60 mois au profit de HSI 1 (Hanover Square Investments 1), société du groupe Alpha Blue Ocean, mis en place en novembre 2025.

L'objectif est de sécuriser de façon transitoire la continuité d'exploitation de la société et renforcer sa trésorerie afin d'accompagner, notamment, une phase d'évolution technologique majeure. Un autre est de soutenir les opérations commerciales et la stratégie de Haffner Energy tandis que l'entreprise poursuit ses efforts de développement en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Haffner Energy a mis en place ce financement sous forme d'Oceane avec BSA attachés, le cas échéant, avec la société HSI 1.

Après avoir reçu les actions issues de la conversion ou de l'exercice des Oceane-BSA, HSI 1 n'a pas vocation à rester actionnaire de la société.

Les actions Haffner Energy, résultant de la conversion ou de l'exercice des titres susvisés, pourraient être cédées dans le marché par HSI 1 à brefs délais après la conversion ou l'exercice, selon le cas, des Oceane-BSA, ce qui pourrait créer une pression baissière élevée sur le cours de l'action Haffner Energy.

Les actionnaires de Haffner Energy pourraient ainsi subir une perte de valeur de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la société, ainsi qu'une dilution importante en raison du nombre élevé de titres émis au profit de la société HSI 1.

