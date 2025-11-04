Haffner Energy : emprunt obligataire d’un montant nominal maximum de 4,8 millions d'euros

(AOF) - Haffner Energy annonce la mise en place d’un emprunt obligataire d’un montant nominal maximum de 4,8 millions d’euros, composé d’un nombre maximum de 16 tranches d’Oceane-BSA (une "tranche" ou ensemble des "tranches"), dont la valeur nominale unitaire est de 300 000 euros, permettant une levée de quasi-fonds propres immédiate de 285 000 euros, consécutive au tirage de la première tranche. Cette émission obligataire sous forme d’Oceane-BSA (emprunt obligataire) sera intégralement souscrite par HSI 1 (l’investisseur) (Hanover Square Investments 1), société du groupe Alpha Blue Ocean.

Ce financement permettra à Haffner Energy de bénéficier d'une enveloppe totale pouvant atteindre un montant brut allant jusqu'à 4,8 millions d'euros lors des 60 prochains mois. Le nombre de tranches d'Oceane-BSA qui sera émis dépendra des besoins de financement de la société spécialisée dans la construction de stations de production de carburants renouvelables.

Il est précisé que le montant net maximum qu'Haffner Energy pourra percevoir s'élève à 285 000 euros par tranche.

Ce nouveau programme de financement conclu avec HSI 1, a pour objet d'accompagner l'activité de Haffner Energy jusqu'à la signature prochaine de contrats d'études ou d'équipements, dans un contexte où du retard a été pris, essentiellement pour des raisons conjoncturelles, sur le calendrier du développement commercial de l'entreprise.

Les fonds issus de ce programme seront ainsi alloués majoritairement à la continuité d'exploitation et à une évolution technologique majeure. Dans le détail, ce financement vise à sécuriser de façon transitoire la continuité d'exploitation de la société, à renforcer sa trésorerie afin d'accompagner, notamment une phase d'évolution technologique majeure.

Ces fonds seront aussi alloués au soutien des opérations commerciales et de la stratégie de Haffner Energy, tandis que l'entreprise poursuit ses efforts de développement en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Haffner Energy estime que que les fonds pouvant résulter de l'émission des Oceane et de l'exercice des BSA, le cas échéant, lui permettront d'assurer le financement de ses objectifs sur un horizon d'au moins douze mois, en complément de la signature des contrats d'études et d'équipements attendus d'ici la fin de l'exercice.

AOF - EN SAVOIR PLUS