Haemonetics progresse après que BofA a relevé sa note à "neutre" en raison de prévisions de croissance prudentes
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 16:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Haemonetics HAE.N augmentent de 4 % à 69,79 $

** BofA Global Research passe de "sous-performance" à "neutre" et augmente le PO de 58 à 75 $, soit 11,4 % au-dessus de la dernière clôture

** BofA considère la configuration comme moins risquée car les prévisions "prudentes" de HAE ne dépendent pas du rebond du dispositif de fermeture vasculaire Vascade, et a également laissé un potentiel de hausse pour le volume de plasma

** Note que HAE a revu à la baisse ses prévisions de récupération de Vascade, ce qui signifie qu'un rebond important n'est pas nécessaire pour atteindre les prévisions

** BofA voit un potentiel de hausse dans la croissance du volume de plasma, qui est revenue à des taux à un chiffre élevés aux États-Unis et à des taux à deux chiffres en Europe au cours du dernier trimestre

** En incluant les mouvements de la séance, l'action HAE a baissé de ~10% depuis le début de l'année

HAEMONETICS
69,880 USD NYSE +4,00%
