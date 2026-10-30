H2O America recule après une émission d'obligations convertibles de 325 millions de dollars

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30 octobre - ** Les actions de la société de distribution d'eau H2O America HTO.O ont reculé de 0,5 % à 58,30 dollars en pré-ouverture vendredi, après la conclusion d'une levée de fonds

** La société HTO, basée à San José, en Californie, a annoncé jeudi en fin de journée la fixation du prix de 6,5 millions d'unités de capital à 50 dollars, pour une levée de fonds de 325 millions de dollars

** Les parts obligatoirement convertibles à 3 ans offrent un dividende annuel de 7,75 %; le seuil de conversion de 68,82 dollars représente une prime de 17,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action (le prix de référence)

** L’action HTO a reculé de 5,2 % à 58,57 dollars jeudi après que la société a lancé cette offre destinée à des fins générales, notamment des acquisitions, des dépenses d’investissement ou le remboursement de la dette

** Wells Fargo et JP Morgan sont les co-chefs de file

** La société, qui fournit des services d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées en Californie, dans le Connecticut, dans le Maine et au Texas, affiche une capitalisation boursière d’environ 2,8 milliards de dollars

** Depuis le début de l'année jusqu'à jeudi, l'action a progressé d'environ 20 %

** Sur 7 analystes, 5 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", et 2 la note "conserver"; l'objectif de cours médian est de 65 dollars, selon les données de LSEG