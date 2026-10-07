H&P en hausse après la conclusion d'un partenariat avec ExxonMobil dans le domaine de l'automatisation du forage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** L'action de la société de services pétroliers Helmerich and Payne HP.N affiche une hausse de 2 % à 40,4 dollars avant l'ouverture du marché

** H&P annonce son intention de déployer sept systèmes FlexRobotics supplémentaires pour ExxonMobil XOM.N au cours des 12 prochains mois

** FlexRobotics est la technologie de forage automatisé développée par HP

** La société prévoit des marges d’exploitation plus élevées en 2027 et des résultats solides au quatrième trimestre

** La société affirme qu’elle reste déterminée à réduire son endettement d’ici la fin de l’exercice 2027

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 38,1 % depuis le début de l’année