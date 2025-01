H&M: sortie de la collection 'Wellness Edit' information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 14:10









(CercleFinance.com) - H&M annonce que sa collection Wellness Edit, combinant H&M Move, H&M Beauty et H&M HOME, est disponible depuis le 2 janvier 2025.



Cette édition vise à promouvoir le bien-être à travers des produits de soins et d'activewear.



La collection comprend également des vêtements et accessoires 'adaptés aux activités douces comme le yoga et la méditation', ainsi que des articles H&M Beauty et H&M HOME pour' enrichir les rituels de bien-être et transformer les espaces de vie en havres sensoriels'.





