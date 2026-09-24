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H&M: Le résultat d'exploitation progresse plus que prévu au T3
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 09:21
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Un panneau affichant le logo H&M à l'extérieur d'un magasin à Stockholm.

Un panneau affichant le logo H&M à l'extérieur d'un magasin à Stockholm.

H&M a fait ‌état jeudi d'une hausse plus importante que prévu de ​son résultat d'exploitation pour la période juin-août, le président-directeur général Daniel Erver affirmant que ses efforts pour maîtriser les coûts ​et optimiser l'approvisionnement portent leurs fruits.

Le résultat d'exploitation du groupe de mode suédois ​au troisième trimestre de son ⁠exercice fiscal s'est élevé à 6,04 milliards de couronnes (534,49 ‌millions d'euros), contre 4,91 milliards un an plus tôt et alors que les analystes attendaient en moyenne ​5,14 milliards, selon ‌un consensus LSEG.

H&M a par ailleurs indiqué ⁠s'attendre à ce que ses ventes de septembre progressent de 1% en devises locales.

La marge brute s’est élargie à 54,0% ⁠au troisième trimestre, ‌contre 52,9% l’année dernière et alors que les ⁠analystes attendaient 53,4%.

Les améliorations apportées aux achats, à la ‌maîtrise des coûts et à l’efficacité opérationnelle ont ⁠contribué à une meilleure rentabilité de l’entreprise, a ⁠déclaré le PDG ‌dans un communiqué.

"Bien que les ventes aient évolué de manière ​positive au cours du ‌trimestre, nous voyons un potentiel supplémentaire d’augmentation des ventes à l’avenir", a précisé Daniel Erver.

Le ​chiffre d'affaires a progressé de 1% au cours du trimestre, en devises locales. Les analystes s'attendaient à ⁠une croissance atone des ventes.

La famille milliardaire à l’origine de H&M augmente discrètement sa participation, alimentant les spéculations selon lesquelles elle pourrait retirer de la cote ce détaillant de prêt-à-porter.

(Greta Rosen Fondahn et Helen Reid, Version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)

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