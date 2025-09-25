H&M de retour à des plus hauts d'un an après de solides résultats
Sur les trois mois clos fin août, son résultat d'exploitation s'est établi à 4,9 milliard de couronnes suédois, contre 3,5 milliards un an plus tôt, là où les analystes n'attendaient qu'un bénéfice de l'ordre de 4,3 milliards de couronnes.
'Nous continuons à progresser', s'est félicité Daniel Ervér, le directeur général, cité dans un communiqué. 'En proposant une offre plus attractive, en améliorant notre marge brute et en maîtrisant nos coûts, nous avons augmenté notre bénéfice opérationnel de 40% par rapport à la même période l'an dernier, tout en réduisant nos stocks', a-t-il souligné.
Le groupe d'habillement indique avoir engrangé sur le trimestre écoulé des ventes nettes de 57 milliards de couronnes, un chiffre en baisse par rapport aux 59 milliards réalisés sur la même période de l'exercice précédent, mais en hausse de 2% une fois exprimées en monnaies locales.
Sa marge brute s'est par ailleurs améliorée sur la période, passant à 52,9% contre 51,1% un an plus tôt, dépassant là encore le consensus qui la donnait à 51,6%.
Le distributeur a précisé que ses dernières collections avaient été bien reçues, le conduisant à anticiper des ventes sur le mois de septembre globalement au même niveau que celles réalisées l'an dernier sur le même mois, qui s'était toutefois traduit par un bond de 11% de ses revenus.
'H&M a, selon nous, pris plusieurs mesures visant à rendre son offre plus attractive, ce qui devrait finir par soutenir ses ventes', réagissent ce matin les analystes de RBC.
'Ceci dit, de nombreux éléments doivent encore progresser en même temps et, jusqu'à présent, la reprise nous semble un peu déséquilibrée', tempère le courtier canadien.
'L'entreprise va devoir relancer plus fortement la croissance de ses ventes afin d'espérer une meilleure valorisation en Bourse', souligne-t-il.
Sur le Nasdaq Nordic, l'action H&M grimpait de plus de 9% jeudi matin, revenant ainsi à des plus hauts de quasiment un an.
