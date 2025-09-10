H.C. Wainwright rétrograde Tourmaline Bio à "neutre" après l'accord de rachat de 1,4 milliard de dollars

10 septembre - ** La société de courtage H.C. Wainwright a abaissé la note de la société biopharmaceutique Tourmaline Bio

TRML.O de "achat" à "neutre" ** Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S a déclaré mardi qu'il allait acquérir TRML pour 1,4 milliard de dollars, soit 48 dollars par action

** La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre

** "Nous ne nous attendons pas à ce qu'une offre compétitive émerge pour le moment" - H.C. Wainwright

** Le courtier abaisse le PT à 48 $ contre 50 $

** Dans le cadre de l'accord, Novartis acquerra le médicament expérimental de TRML, le pacibekitug, qui fait actuellement l'objet d'une étude de phase avancée pour les maladies cardiovasculaires athérosclérotiques

** Dans une étude de phase intermédiaire, tous les groupes du pacibekitug ont obtenu "des réductions rapides, solides et durables de l'inflammation et des événements cardiovasculaires", selon la société de courtage

** Bien que la valeur réelle du pacibekitug puisse être beaucoup plus élevée, Jefferies estime qu'une évaluation fondamentale d'environ 1 milliard de dollars est juste pour l'instant, compte tenu des données cliniques actuelles et de la nécessité d'une vaste étude de phase finale

** Jusqu'à la dernière clôture, TRML a progressé de 134,9 % depuis le début de l'année