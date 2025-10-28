 Aller au contenu principal
Netanyahu ordonne des frappes "puissantes" dans la bande de Gaza
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 18:41

JD Vance visit to Mideast

par Maayan Lubell et Nidal al-Mughrabi

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné mardi à l'armée israélienne de mener de "puissantes" frappes dans la bande de Gaza, montre un communiqué diffusé par son cabinet.

Le texte ne précise pas les raisons de cette décision mais un responsable de l'armée israélienne a accusé le Hamas d'avoir violé le cessez-le-feu en menant des attaques contre les forces israéliennes dans une zone contrôlée par l'Etat hébreu.

"Il s'agit encore une fois d'une violation flagrante du cessez-le-feu", a-t-il affirmé.

Benjamin Netanyahu avait déjà accusé plus tôt dans la journée le Hamas d'avoir violé le cessez-le-feu, disant que certaines des dépouilles restituées par le mouvement palestinien n'étaient pas les bonnes.

Le Hamas avait tout d'abord répondu qu'il remettrait mardi à Israël la dépouille d'un otage retrouvée dans l'un des tunnels de Gaza. La branche armée du mouvement islamiste a ensuite dit avoir suspendu cette opération en accusant lui aussi Israël de violer le cessez-le-feu.

Les médias israéliens avaient rapporté plus tôt des échanges de tirs entre forces israéliennes et combattants du Hamas à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne n'a pas répondu à une demande de commentaire à ce sujet.

Le Hamas a dit qu'il respectait les termes du cessez-le-feu et estimé que Benjamin Netanyahu cherchait des excuses pour ne pas remplir les obligations d'Israël.

(Emily Rose; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)

Proche orient
