H.C. Wainwright relève le prix de Lyell à "acheter" en raison de la progression des thérapies cellulaires

9 décembre - ** Le courtier H.C. Wainwright relève la note de Lyell Immunopharma ( LYEL.O ), développeur de thérapies anticancéreuses, de "neutre" à "achat"; augmente le PT de 20 $ à 45 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 45,3 % par rapport à la clôture de l'action lundi

** La société de courtage affirme que Ronde-cel de Lyell "s'est imposé comme le leader de la durabilité" parmi les thérapies cellulaires rivales pour le lymphome à grandes cellules B, un type agressif de cancer du sang

** Ronde-cel est la seule thérapie à rapporter une survie médiane sans progression de 18 mois, une mesure clé de la durée de vie des patients sans que leur maladie ne s'aggrave, note H.C. Wainwright

** La société de courtage voit également un grand potentiel dans la thérapie LYL273 de Lyell pour le cancer colorectal, affirmant que ses données de survie à 25 mois font plus que doubler la référence et que son taux de réponse de 67 % dépasse de loin les options de soins standard actuelles qui offrent des "taux de réponse inférieurs à 6 %"

** Le marché "sous-estime gravement" les chances du LYL273 de devenir une option de traitement standard dans un segment de plusieurs milliards de dollars

** Le Ronde-cel est testé dans le cadre de deux essais majeurs - l'un le comparant aux traitements existants pour les lymphomes à un stade plus précoce, et l'autre chez des patients dont le cancer est réapparu après plusieurs thérapies