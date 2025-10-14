H.C. Wainwright initie Senti Biosciences avec 'Buy' sur les espoirs de thérapie cellulaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions de Senti Biosciences SNTI.O , développeur de thérapies contre le cancer, augmentent de 1,1 % à 1,70 $ sur le marché préliminaire

** H.C. Wainwright commence la couverture avec une note "Acheter" et un objectif de prix de 12 $, soit une hausse de ~614% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage affirme que la nouvelle thérapie cellulaire de Senti a aidé les patients atteints d'un cancer du sang difficile à traiter

** La société estime que la plateforme thérapeutique de Senti "a le potentiel de traiter plusieurs types de cancer, y compris les hémopathies malignes et les tumeurs solides"

** SNTI développe une thérapie cellulaire pour traiter la leucémie myéloïde aiguë, un cancer du sang à croissance rapide dont les options thérapeutiques sont limitées

** 2 courtiers sur 2 estiment que l'action est 'achetée' ou plus élevée, aucun ne l'estime 'conservée' ou 'vendue'; leur objectif de prix médian est de 13,50 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 52% depuis le début de l'année