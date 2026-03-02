Gyre Therapeutics chute après un accord de 300 millions de dollars pour l'achat de Cullgen

2 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Gyre Therapeutics GYRE.O chutent de 3,88% à 7,92 dollars avant-Bourse

** GYRE a annoncé qu'elle allait acheter la société privée de biotechnologie Cullgen dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 300 millions de dollars

** L'accord donne à GYRE l'accès à la plateforme propriétaire de Cullgen conçue pour éliminer les protéines pathogènes dans plusieurs maladies inflammatoires, cancers et douleurs

** L'accord inclut le programme principal de Cullgen, CG001419, un médicament oral en cours de développement pour la douleur post-chirurgicale et également étudié pour les tumeurs solides

** L'accord devrait être conclu au début du deuxième trimestre 2026

** Gyre déclare que le directeur général de Cullgen, Ying Luo, devrait devenir directeur général de Gyre après la conclusion de l'accord

** Les actions de GYRE ont baissé de plus de 41% en 2025