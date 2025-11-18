 Aller au contenu principal
Guy Wagner cède une partie de ses fonctions chez BLI
information fournie par Agefi Asset Management  18/11/2025 à 08:00

BLI – Banque de Luxembourg Investments vient de nommer Marc Erpelding à la tête des équipes de gestion, en tant que head of asset management . Il succède à Guy Wagner, qui cède une partie de ses responsabilités, mais gardera ses fonctions de directeur des investissements ( chief investment officer ). Il continuera également à gérer le fonds BL Global Flexible Eur, en plus d’autres mandants de gestion.

Marc Erpelding a rejoint la Banque de Luxembourg en 2002. Après quelques années en tant qu’analyste de fonds, il a intégré l’équipe actions en 2007, où il a joué « un rôle central » dans le développement de la gestion des fonds actions émergentes. Il continuera à contribuer à la gestion de ces fonds, désormais aux côtés de Raphaël Fürst, analyste spécialisé sur les marchés asiatiques depuis 2021 chez BLI, qui en deviendra le co-gérant.

Dans ses nouvelles fonctions, Marc Erpelding aura pour mission de diriger, fédérer et développer les équipes de gestion sur l’ensemble des classes d’actifs (actions, obligations, multi-actifs). « Il constituera un interlocuteur de référence au sein de BLI ainsi que pour ses différentes parties prenantes » , déclare Fanny Nosetti-Perrot, Chief Executive Officer (CEO) de BLI.

Parallèlement, BLI a nommé Quentin Gaget directeur des opérations (chief operating officer). L’intéressé a rejoint la Banque de Luxembourg en 2017. Après quelques années en tant que senior trader , il a pris la responsabilité en 2021 de l’equity desk avant de devenir en 2023 head of multi asset trading .

BLI – Banque de Luxembourg est distribué par La Française. La société affichait un encours de 12,8 milliards d’euros à fin juin 2025.

Laurence Marchal

